В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер

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Двухлетний мальчик во время завтрака подавился морковкой и умер. Инцидент произошёл в деревне Шеломово в Новой Москве.
Ребёнка кормил овощами его отец, передаёт «РЕН ТВ». Внезапно мальчик подавился морковкой и начал задыхаться. Отец попытался оказать сыну помощь, но не смог освободить гортань от недостаточно пережёванных овощей, чтобы обеспечить доступ воздуха. В результате малыш скончался на месте. Подъехавшие врачи из бригады скорой помощи смогли только зафиксировать смерть.
По факту происшедшего столичные правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей инцидента. По её результатам будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов