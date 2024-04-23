Балашихинские врачи спасли малыша, едва не погибшего из-за конфеты

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Врачи Балашихинской поликлиники №1 спасли трёхлетнего ребёнка, которому конфета едва не стоила жизни. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На приём к стоматологу пришла 14-летняя девочка, которую сопровождали бабушка и трёхлетний брат. Пока пациентка была у врача, женщина с внуком сидели в кабинете. В какой-то момент мальчик подавился конфетой и стал задыхаться. Врач начала спасение жизни малыша.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, специалисты поликлиники регулярно проходят обучение оказанию первой помощи.
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«Медик немедленно применила такой метод первой помощи, как приём Геймлиха. Обхватив ребёнка сзади и сцепив руки в замок, специалист начала давить ему на диафрагму. В это же время медсестра вызвала бригаду хирургов. В итоге ребёнок проглотил конфету и начал дышать нормально. Его состояние стабилизировалось за полминуты. Помощь бригады хирургов, прибывших с реанимационным оборудованием, не потребовалась», – рассказал главврач Балашихинской поликлиники №1 Сергей Комаров.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, специалисты поликлиники регулярно проходят обучение оказанию первой помощи.
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Лора Луганская