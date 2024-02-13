В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и попал в реанимацию

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В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина попал в реанимацию, после того как позавтракал сосиской. Об этом информирует«Фонтанка».
Инцидент произошел в Невском районе города. Десять дней назад 62-летнего петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили в дыхательных путях кусочек сосиски.
«Врачи боролись за жизнь петербуржца, но эти усилия ни к чему не привели», – сообщается в материале.
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Алина Юрчак