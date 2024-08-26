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В Москве эскортницу избили клиенты, недовольные ценником за групповой секс

Mash: в отеле Москвы двое мужчин избили и угрожали пистолетом эскортнице
26 августа 2024, 19:47
Фото: istockphoto/M-Production

Фото: istockphoto/M-Production

В отдел полиции обратилась 24-летняя жрица любви из Алтайского края. По словам девушки, её избили клиенты, недовольные высокой стоимостью интимных услуг.


Криминально-эротическая драма развернулась в отеле на улице Петровка, сообщает телеграм-канал Mash. Эскортница приехала по вызову к двум москвичам. За услуги девушка попросила 150 тысяч рублей, но клиенты сочли такой ценник сильно завышенным, заявив, что красная цена ей за ночь — двадцать косых. Оскорблённая в лучших чувствах проститутка толкнула одного из несговорчивых клиентов, за что получила удар ногой в грудь. Мужчины выставили её за дверь, решив пригласить кого-то ещё, посговорчивее.

Девушка почему-то не покинула отель, а принялась шляться по коридору. Затем она стала стучать в дверь к несостоявшимся клиентам. Ей не открыли, тогда вошедшая в раж эскортница принялась пинать дверь ногами. В итоге один из обитателей номера открыл дверь и ткнул ей в лицо пистолетом. Куртизанка вызвала правоохранителей. Эту ночь все трое провели вместе, но не в постели, а за решёткой в отделе полиции. В номере обнаружили баллоны с веселящим газом и травматический пистолет ТТ.

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Бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам свыше 25 миллионов рублей
26 августа 2024, 19:58

Фото: istockphoto/ArisSu

Сумму в более 25 миллионов рублей бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам, находясь «как будто под гипнозом», передает региональное управление МВД. Жертва рассказала, что с ней связался неизвестный, представившись полицейским и заявив, что деньги и счета потерпевшей в опасности.
«Звонивший, угрожая проблемами с законом, убедил заявительницу, что на ее имя злоумышленники оформили кредиты, которые не отображаются в Росфинмониторинге», — поделились стражи порядка.
Несчастная взяла по требованию аферистов несколько кредитов в банках и отправила им. Потом попыталась сделать это еще раз, однако ей отказали, а злоумышленники пропали с радаров. Женщина написала заявление в полицию.

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«Это же розыгрыш?»: 13-летняя дочь блогерши так и не дождалась возвращения мамы ко дню рождения

В Москве эскортницу избили клиенты, недовольные ценником за групповой секс
#россия
#воронеж
#воронежская область
#криминал
#мошенники
#деньги
#новости
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Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева
26 августа 2024, 19:51

Фото: istock/ultramarine5

Следствие просит заочно отправить под стражу бывшего совладельца «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, Тверской суд Москвы уже получил соответствующее ходатайство. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС. Решение об аресте будут рассматривать в ближайшее время, указано в заявлении.
«Судом получено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Беляева и Назарычева», — заявили в суде.
Сам Беляев, по информации СМИ, находится в США.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд рублей по иску от Банка России. В качестве ответчиков привлекли бывшего акционера «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладельца Вадима Беляева, бывшего главу правления банка Евгения Данкевича, бывшего вице-президента Геннадия Жужлева, экс-главу совета директоров Рубена Аганбегяна и бывшего член совета директоров Елену Будник.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили бывших топ-менеджеров «Почты России». Ближайшее время недобросовестные руководители проведут за решеткой, а в будущем к ним будут применены дополнительные ограничивающие меры.

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#суд
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«Это же розыгрыш?»: 13-летняя дочь блогерши так и не дождалась возвращения мамы ко дню рождения
Блогер Яна Хайлова погибла в ДТП — ее 13-летняя дочь не верит в трагедию
26 августа 2024, 19:47

Фото: istock / fizkes

В Приморском крае произошла трагическая авария. На трассе Хабаровск – Владивосток погибла 31-летняя жительница Уссурийска Яна Хайлова, известная в своем регионе благодаря блогу, в котором делилась своей жизнью и вдохновляла других.

Роковое ДТП

По имеющимся сведениям, 25 августа Яна возвращалась домой из Владивостока. Последнее сообщение в ее соцсетях гласит: «Вот теперь можно и домой поехать». За рулем Honda Vezel находилась ее подруга Надежда.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства инцидента и стремятся восстановить полную картину произошедшего. По предварительной информации, водитель Toyota Probox, которому нужно было перестроиться в правую полосу, не удостоверился в безопасности своего маневра и врезалась в «Хонду». Удар оказался весьма тяжелым, в результате чего оба водителя потеряли контроль над автомобилями и вылетели в кювет. К сожалению, машина, в которой находилась блогер, опрокинулась на крышу, что привело к гибели.

Увы, ни водитель «Хонды», ни его пассажирка не были пристегнуты. Сейчас Надежда с серьезными травмами находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь. К сожалению, Яне помощь медиков не успели оказать, она скончалась на месте.
Фото: istock / Dmitry Alferov

«Мам, скажи, что это розыгрыш»

Информация о личности погибшей быстро распространилась в СМИ и социальные сети, достигнув 13-летней дочери блогера. Девочка долго не могла поверить в это, продолжая надеяться, что мама вернется и откроет дверь дома. Девочка считала, что все сообщения в интернете — это всего лишь уловки мошенников, пытающихся обмануть ее широкую аудиторию.

«Мам, скажи, что это розыгрыш… что потом ты приедешь к бабушке, заберешь меня, и мы будем праздновать мой день рождения», – написала дочь погибшей под одним из маминых видео.
Как сообщили близкие семьи, дочери погибшей в конце августа исполнится 14 лет. После возвращения матери они планировали вместе готовиться к празднованию. К сожалению, теперь родственники сосредоточены на организации похорон. Все это время девочка находится с бабушкой.
В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии
В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии
Блогерша давно стала популярна в социальных сетях. Хайлова в своем блоге делилась тем, как сильно изменилась ее жизнь после рождения дочери. Хотя никто не знал, кто отец ребенка, девушка воспитывала ее одна, не впадая в уныние. Благодаря этому Яна стала настоящим вдохновением для тысяч людей. Она также снимала юмористические ролики на темы повседневной жизни, которые впоследствии становились вирусными в социальных сетях.






Девушка не скрывала красивую жизнь, показывала тусовки и путешествия. В 2023-м она увеличила грудь, о чем поведала поклонникам. Хайлова работала с несколькими брендами, рекламировала магазины одежды и парфюмерии. Это и был основной источник ее дохода. По некоторым данным, брюнетка состояла в отношениях, но бойфренда не показывала.

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Финские пограничники задержали прогулявшихся в РФ французов на обратном пути
26 августа 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Sitikka

Французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана.
«Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении ведомства.
Пограничники добавили, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали. Проводится предварительное расследование.

Свою вину французы признали, за прогулку им грозит штраф.

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#мир
#финляндия
#франция
#россия
#пограничники
#новости
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Стало известно, сколько Дуров может провести под стражей
Прокуратура Парижа: Дуров может остаться под стражей до 28 августа
26 августа 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров может остаться под стражей до 28 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на парижскую прокуратуру. Бизнесмена обвиняют в 12 преступлениях. Дело в отношении фигуранта открыли в начале июля этого года.
До этого французский президент Эммануэль Макрон писал в соцсетях, что дело в отношении предпринимателя не является политическим. Глава Франции подчеркнул, что Дурова арестовали в рамках расследования, а решение по нему должен выносить суд.

По информации TF1, Дурова взяли за отказ сотрудничать с силовиками, он обвиняется в соучастии в мошенничестве, сбыте наркотиков, сокрытии контента для педофилов и других деяниях. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

К слову, в СМИ была информация, что Telegram могут заблокировать в Турции за контент, связанный с запрещенными веществами.

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#мир
#франция
#париж
#павел дуров
#уголовное дело
#мошенничество
#наркотики
#telegram
#новости
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Погиб один сотрудник Омского НПЗ при пожаре на предприятии
26 августа 2024, 18:49

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Один сотрудник нефтеперерабатывающего завода в Омске погиб при пожаре на предприятии, пишет РИА Новости со ссылкой на замгендиректора Кирилла Морозова.
«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ выражает соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел днем в понедельник, 26 августа, когда в нескольких районах города услышали хлопок с последующим возгоранием на одной из заводских установок. Пострадали семь человек, возгорание полностью локализовано. Причины произошедшего выясняются.

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#россия
#омская область
#взрывы
#пожар
#новости
#смерть
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В Москве осудили испортивших памятник Жукову женщин
Суд назначил год принудительных работ испортившим памятник Жукову женщинам
26 августа 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Год принудительных работ назначил суд испортившим памятник Георгию Жукову в Москве женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.
«Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы», — прокомментировали там.

Изначально фигуранток отправили под стражу, но скоро заменили меру домашним арестом.

Женщины нанесли на монумент надпись «ГУР» (главное управление разведки Украины).

Максимальное наказание по вменяемой им статье о повреждении воинских захоронений предусматривало пять лет лишения свободы.

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#россия
#москва
#суд
#новости
#памятники
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Макрон прокомментировал арест Дурова
Макрон: решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не политическое
26 августа 2024, 17:39

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Решение арестовать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, написал в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.
«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи», — гласит публикация политика.
Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Ему предъявили сокрытие контента для педофилов, соучастие в мошенничестве, отмывании денег, терроризме и сбыте наркотиков.

По данным обозревателей TF1, арест бизнесмена связан с его отказом сотрудничать с силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюремного заключения.

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#мир
#франция
#эммануэль макрон
#арест
#павел дуров
#уголовное дело
#криминал
#новости
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Названо количество разыскивающих нациста Гунько (Хунку) стран
МВД РФ: украинского нациста Гунько-Хунку ищут 15 стран по линии Интерпола
26 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/imranahmedsg

Ветерана карательного отряда СС «Галичина» нациста Ярослава Хунку (Гунько) ищут 15 государств-членов Интерпола, сообщает пресс-служба российского МВД.
«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — прокомментировали в ведомстве.
Отмечено, что у Интерпола ушло практически десять месяцев, на одобрение решения внести нациста в листы по розыску как участника массового уничтожения мирных граждан СССР в период Великой Отечественной войны.

В МВД надеются, что все военные преступники понесут заслуженное наказание, поскольку деяния подобного рода не имеют срока давности. Известно, что Гунько причастен к ликвидации как минимум 500 мирных граждан Советского Союза.

Гунько получил известность, когда присутствовал в канадском парламенте, где с речью выступал глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинский политик и 98-летний нацист аплодировали друг другу.

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#россия
#мвд
#розыск
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