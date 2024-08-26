В Москве эскортницу избили клиенты, недовольные ценником за групповой секс

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В отдел полиции обратилась 24-летняя жрица любви из Алтайского края. По словам девушки, её избили клиенты, недовольные высокой стоимостью интимных услуг.
Криминально-эротическая драма развернулась в отеле на улице Петровка, сообщает телеграм-канал Mash. Эскортница приехала по вызову к двум москвичам. За услуги девушка попросила 150 тысяч рублей, но клиенты сочли такой ценник сильно завышенным, заявив, что красная цена ей за ночь — двадцать косых. Оскорблённая в лучших чувствах проститутка толкнула одного из несговорчивых клиентов, за что получила удар ногой в грудь. Мужчины выставили её за дверь, решив пригласить кого-то ещё, посговорчивее.
Девушка почему-то не покинула отель, а принялась шляться по коридору. Затем она стала стучать в дверь к несостоявшимся клиентам. Ей не открыли, тогда вошедшая в раж эскортница принялась пинать дверь ногами. В итоге один из обитателей номера открыл дверь и ткнул ей в лицо пистолетом. Куртизанка вызвала правоохранителей. Эту ночь все трое провели вместе, но не в постели, а за решёткой в отделе полиции. В номере обнаружили баллоны с веселящим газом и травматический пистолет ТТ.
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Александр Бойцов