Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В новой книге «Честная женщина» американская писательница Шарлотт Шейн рассказала о том, как занималась проституцией и с какими извращенными желаниями клиентов она успела столкнуться. Об этом пишет Daily Mail.
Шейн поделилась, что ее женатые клиенты часто признавались, что их супруги по разным причинам отказываются вступать с ними в интимные отношения. Некоторые из них имели постыдные сексуальные фантазии, не находившие отклика у жен. Другие боялись рассказывать о своих желаниях.
Одного из клиентов Шейн возбуждала мысль о том, что жена ему изменяет. В какой-то момент это действительно произошло, но разыгрывать такую фантазию в постели женщина отказалось. В итоге мужчина обратился к проститутке. Ему хотелось, чтобы она притворилась неверной женой, которая сообщает ему, насколько он хуже ее любовника.
У другого клиента была крайне сложная сексуальная фантазия. «Жене» предстояло отравить его, потом позвонить любовнику и сказать, что теперь они получат его деньги в наследство. Бывшая проститутка рассказала, что они разыграли этот сценарий, и у клиента случился оргазм, когда он упал на пол после «отравления».
Читайте также:
Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
Секс-работникам в Бельгии разрешат официальное трудоустройство
Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
Одного из клиентов Шейн возбуждала мысль о том, что жена ему изменяет. В какой-то момент это действительно произошло, но разыгрывать такую фантазию в постели женщина отказалось. В итоге мужчина обратился к проститутке. Ему хотелось, чтобы она притворилась неверной женой, которая сообщает ему, насколько он хуже ее любовника.
У другого клиента была крайне сложная сексуальная фантазия. «Жене» предстояло отравить его, потом позвонить любовнику и сказать, что теперь они получат его деньги в наследство. Бывшая проститутка рассказала, что они разыграли этот сценарий, и у клиента случился оргазм, когда он упал на пол после «отравления».
Читайте также:
Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
Секс-работникам в Бельгии разрешат официальное трудоустройство
Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
Екатерина Коршунова