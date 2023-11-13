В Москве женщина сбила пятилетнего ребенка, которого и обвинили в ДТП

Фото: iStock/marima-design
В Москве фельдшер скорой помощи во дворе жилого дома сбила пятилетнюю девочку на самокате и после скрылась с места ДТП, однако в этом обвинили ребенка и не стали возбуждать уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сотрудница скорой помощи сбила пятилетнюю девочку в апреле, когда она каталась на самокате во дворе жилого дома. После ДТП она осмотрела сбитого ребенка, посоветовала приложить холодное к ноге и уехала. Однако мама девочки отвезла ее в больницу, где врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей левой голени.
Сведения о ДТП были переданы в суд, однако оказалось, что пострадавшие должны были запросить видеофиксацию в течение пяти дней после аварии, после запись была удалена. Но на помощь пришел сотрудник ГИБДД, который смог подтвердить, что женщина действительно сбила девочку.
Таким образом, сотрудницу скорой помощи лишили водительских прав на один год, но уголовное дело возбуждать не стали. Седователь заявил, что девочка не смогла остановиться, передвигаясь на самокате, и сама врезалась в машину. Мать ребенка сейчас обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.
Читайте также:
E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
Под Тверью в аварии с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле
Сведения о ДТП были переданы в суд, однако оказалось, что пострадавшие должны были запросить видеофиксацию в течение пяти дней после аварии, после запись была удалена. Но на помощь пришел сотрудник ГИБДД, который смог подтвердить, что женщина действительно сбила девочку.
Читайте также:
E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
Под Тверью в аварии с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле
Элина Позднякова