В Москве мигрант изнасиловал девушку и 23 года скрывался от наказания

28 апреля 2026, 10:10

В Москве сотрудники СК задержали мужчину за изнасилование 23-летней давности

Фото: Istock/Diy13

В Москве сотрудники управления СК РФ по региону задержали мужчину за преступление 23-летней давности. Как сообщает управление СК РФ по региону, инцидент произошёл в 2003 году, но раскрыть его удалось только недавно.





По версии следствия, 48-летний (на тот момент ему было 25 лет) мужчина напал на девушку на Озёрной улице. Злоумышленник нанёс ей несколько ударов по голове и изнасиловал её, после чего скрылся с места происшествия.



Изначально следователи не смогли установить личность подозреваемого. Недавно дело передали сотрудникам отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, которые назначили экспертизы с применением современных технологий. В результате специалисты выяснили, кто мог напасть на девушку.

«Им оказался иностранный гражданин 1978 года рождения, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.