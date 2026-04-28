В Междуреченске учитель математики подрался с шестиклассником на уроке
В Междуреченске учитель математики подрался с шестиклассником во время урока. Выяснилось, что конфликт возник две недели назад — школьник оскорбил педагога. После этого преподаватель перестал пускать ученика на занятия.
27 апреля подросток пришёл в школу и заявил, что хочет учиться.
«Уже конец четверти, я хочу учиться», — сказал он.Однако педагога такое заявление не устроило: словесная перепалка переросла в драку. Журналисты RT дозвонились учителю, но он вежливо отказался комментировать ситуацию. Директор школы пояснил, что администрация уже собирает объяснительные записки.
«Будем беседовать с родителями и этим школьником. К сожалению, сейчас дети такие острые на язык. Могут и на перемене гадости исподтишка сказать, и на улице. Разбираемся, как и что там было. В отношении учителя на время проверки я решение принял. Какое? Говорить не стану», — заявил он.Региональное управление СК проводит проверку по статьям о халатности и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.