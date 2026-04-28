28 апреля 2026, 09:43

В Тульской области загорелся склад площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.





В главном управлении МЧС по Тульской области отметили, что в тушении пожара участвуют более 30 человек и восемь единиц техники.

«Тульские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, город Щекино, улица Пирогова. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.