В Тульской области загорелся склад площадью 2,8 тысячи квадратных метров
В Тульской области загорелся склад площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В главном управлении МЧС по Тульской области отметили, что в тушении пожара участвуют более 30 человек и восемь единиц техники.
«Тульские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, город Щекино, улица Пирогова. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.По предварительной информации, люди не пострадали. Спасатели наращивают силы и средства для борьбы с огнём.
