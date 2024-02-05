В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя

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В Москве мошенники на протяжении полугода обманывали пенсионера, выманив из него все деньги, после чего заставили работать на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza
Согласно сообщению, в августе 2023 года неизвестный позвонил 78-летнему Владимиру и представился ведущим специалистом ЦБ РФ. Во время разговора мошенник выяснил, что у пенсионера накоплена большая сумма денег. Еще через три недели к пожилому мужчине приехал курьер и передал письмо якобы от ЦБ, в котором предупреждалось, что мошенники хотят украсть деньги со счета пенсионера и их срочно нужно перевести на сберегательный счет.
Мужчина испугался и отправился в «Сбербанк», однако там ему отказали в выдаче наличных средств. Тогда он поехал в «Совкомбанк», где снял 330 тысяч рублей. Всю сумму он перечислил на счет, указанный в письме. После этого он снял с кредитной карты еще 125 тысяч и взял кредит на 250 тысяч, и также перевел эти деньги на счет мошенников.
В ноябре пенсионера вновь потревожили. Ему пояснили, что в городе Великие Луки со счета одной женщины также хотят украсть деньги и она нуждается в помощи. Для этого нужно поехать на место и забрать у нее наличные деньги. Что он и сделал, забрав у женщины сначала 600 тысяч рублей, а потом еще 300. Также пенсионер забрал у курьера 200 тысяч. Все эти деньги он переводил на счет мошенников.
Спустя некоторое время Владимира задержали по подозрению в мошенничестве. Тогда он и рассказал историю, продолжающуюся на протяжении полугода.
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Мужчина испугался и отправился в «Сбербанк», однако там ему отказали в выдаче наличных средств. Тогда он поехал в «Совкомбанк», где снял 330 тысяч рублей. Всю сумму он перечислил на счет, указанный в письме. После этого он снял с кредитной карты еще 125 тысяч и взял кредит на 250 тысяч, и также перевел эти деньги на счет мошенников.
Спустя некоторое время Владимира задержали по подозрению в мошенничестве. Тогда он и рассказал историю, продолжающуюся на протяжении полугода.
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Элина Позднякова