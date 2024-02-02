Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

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Телефонные мошенники могут использовать определенные произнесенные слова против своей жертвы, даже если классическими способами обмануть не вышло. Об этом предупредил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин в разговоре с «Лентой.ру».
Шуленин пояснил, что аферисты могут записывать разговор и затем применять слова или фразы для голосового подтверждения действий от имени ее аккаунта.
«Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю», — порекомендовал киберэксперт.
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