В Подмосковье наркоман выпал из квартиры на 8 этаже на короб кондиционера

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В Подмосковье местный житель в наркотическом опьянении выпал из окна на восьмом этаже и упал на короб кондиционера. Об этом рассказали в telegram-канале Mash.
«Москвич в трусах выпал с 8 этажа в подмосковной Щербинке», — говорится в сообщении telegram-канала.
Инцидент случился сегодня ночью в ЖК «Остафьево». Мужчина приземлился на короб кондиционера на седьмом этаже и чудом остался жив. От туда жителя достали спасатели.
По словам москвича, в квартире его заперла проститутка и не хотела выпускать. При этом в издании отмечают, что мужчина находился в неадекватном состоянии и употребил наркотики вместе с проституткой.
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Иван Мусатов