На Украине задержан россиянин, незаконно пытавшийся сбежать в Словакию

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На Украине пограничники задержали россиянина, который незаконно пытался попасть на территорию Словакии. Об этом рассказали в Госпогранслужбе страны.
«Сотрудники Чопского пограничного отряда задержали 36-летнего мужчину возле границы между Украиной и Словакией», — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал задержанный россиянин, он выпил спиртное в одном из сел Закарпатской области, после чего подрался с местными жителями и пошел наугад в сторону Словакии. При этом осенью прошлого года было принято решение о принудительном выдворении россиянина из Украины.
Мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев, после чего он незаконно жил в Прикарпатье. Отмечается, что россиянин является жителем Пензы. Вскоре его депортируют из страны.
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Иван Мусатов