В Вологде задержали трансгендера-террориста* из Таджикистана с гражданством Израиля

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Сотрудники полиции задержали в Вологде трансгендера*, которого завербовало украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России»»** для совершения серии терактов на территории РФ, сообщил Телеграм-канал SHOT.
36-летний задержанный мужчина по паспорту являлся Андреем, а представлялся Ольгой. Он ходил с накрашенными ногтями и в женской одежде. Андрей вел переписку с запрещенным легионом и готовился к совершению терактов. Силовики пришли к нему домой. Во время обыска они изъяли телефоны, на которых и обнаружили переписку.
Мужчина родился в Таджикистане, проживал на территории Российской Федерации, еще у задержанного есть гражданство Израиля. Ранее он создавал интернет-магазины.
Ранее сообщалось, что сменивший пол украинец выкрал новорожденного младенца из перинатального центра в городе Кременчуге. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
**Организация признана террористической и запрещена в России.
Мужчина родился в Таджикистане, проживал на территории Российской Федерации, еще у задержанного есть гражданство Израиля. Ранее он создавал интернет-магазины.
Ранее сообщалось, что сменивший пол украинец выкрал новорожденного младенца из перинатального центра в городе Кременчуге. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Читайте также:
В Германии украинец в женском туалете избил подтяжками по лицу полицейскую
Летевшего в самолёте мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми
В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
**Организация признана террористической и запрещена в России.
Ольга Енгалычева