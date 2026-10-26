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В Москве нашли тело дикой кошки за 1,5 млн рублей под окнами элитного ЖК

Mash: в Москве тело сервала обнаружили под окнами элитного жилкомплекса
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Тело сервала обнаружили под окнами жилого комплекса «Серебряный бор» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По данным журналистов, дикую кошку сбросили с высоты восьмого этажа. В результате падения зверь получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Отмечается, что владелец животного до сих пор не объявился.

Сервалы — хищные кустарниковые кошки, обитающие практически по всей Африке. Стоимость одного такого котенка может достигать 1,5 млн рублей.

Однако с 1 сентября прошлого года в России запрещено содержать сервалов в качестве домашних животных. Вид включен в соответствующий перечень наряду с тиграми, львами, пумами, леопардами и другими дикими зверями. За нарушение предусмотрен штраф до 3000 рублей с обязательным изъятием животного.

Никита Кротов

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