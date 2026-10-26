В Москве нашли тело дикой кошки за 1,5 млн рублей под окнами элитного ЖК

26 октября 2026, 18:42

Mash: в Москве тело сервала обнаружили под окнами элитного жилкомплекса

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Тело сервала обнаружили под окнами жилого комплекса «Серебряный бор» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.