В Москве обнаружили 25-летнюю мёртвую девушку в московской квартире

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В Москве 25-летняя девушка умерла в квартире на Большом Тишинском переулке.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 11 декабря. Труп обнаружили родители девушки. Дочь перестала выходить с ними на связь. До этого она говорила, что заболела.
Родители приехали к ней в квартиру и обнаружили мертвой на кровати. Девушка была одета в пижаму. По данным медиков, смерть наступила за 12 часов до её обнаружения.
Следов насильственной смерти обнаружено не было. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. В квартире погибшая жила одна. По данному факту началась проверка, выясняют обстоятельства произошедшего.
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Родители приехали к ней в квартиру и обнаружили мертвой на кровати. Девушка была одета в пижаму. По данным медиков, смерть наступила за 12 часов до её обнаружения.
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Мария Фирсова