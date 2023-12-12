Мать челябинского маньяка из Смолино отправили на психиатрическую экспертизу

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Мать «смолинского маньяка» Владимира Ческидова из Челябинска, Валентину, принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Женщина будет находиться в психдиспансере до 30 дней, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного суда.
«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения», — цитирует издание заявление суда.
По информации URA.RU, Ческидова направится в психдиспансер 12 декабря. Судебно-психиатрическая экспертиза женщины будет проходить в Челябинске.
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