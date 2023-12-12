«Думала, что добровольно»: Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню

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В Челябинске суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать мужчины, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Челябинского облсуда.
По версии следствия, подозреваемый Владимир Ческидов в 2009 познакомился с девушкой возле автовокзала в «Синегорье». Они вместе поехали в частный дом для распития спиртного, после чего мужчина держал ее в плену следующие 14 лет. На момент пленения девушке было 19 лет. Спастись девушке удалось только летом этого года, поскольку челябинца положили в больницу из-за обострения психического заболевания.
Мать подозреваемого также обвиняется в похищении человека. Мать заявила, что думала, что девушка проживала с ним добровольно.
«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней», —сообщает издание.Читайте также:
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Алина Юрчак