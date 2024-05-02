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В Москве обнаружили предмет, напоминающий мину «Лепесток»

02 мая 2024, 10:01
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В севере Москве обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Об этом пишет Telegram-канал 360tv.
Отмечается, что предмет был найден около бордюра во дворе жилого дома недалеко от улицы Хачатуряна в районе Отрадное.

В настоящее время место оцеплено, там работают спецслужбы.



Ранее столичная прокуратура сообщала, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве были обнаружены скелетированные останки человека. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет понятно, когда умер этот человек и что стало причиной его смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

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#москва
#мина
#проверка
#специалисты
В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
02 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пьяный мужчина посетил продуктовый в посёлке Петрин в Курском районе около десяти часов вечера, в то время 56-летняя продавщица Марина закрывала магазин. Обезумевший посетитель схватил женщину за волосы и стал наносить ей удары по лицу и телу.

По словам пострадавшей, в этот момент он требовал от неё сказать, «где находится Монголия». После избиение преступник скрылся, не тронув деньги в кассе и товары. Позднее он спокойно возвращался в этот же магазин за алкоголем.

На вопросы о том, почему он избил Марину, отвечал, что сам не знает. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили мужчину. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале текущего года.

Как сообщает жертва избиения, после допроса злоумышленника отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесённого вреда. Однако женщине диагностировали перелом носа и сотрясение, а также наложили восемь швов на лицо. Уточняется, что она обратилась в местную прокуратуру.

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Опекуны в течение трех лет избивали приемных детей в Екатеринбурге
Е1.ru: в Екатеринбурге семью обвинили в избиении приемных детей-сирот
02 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает Е1.ru.

Отмечается, что пять сестер и братьев около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре они говорили, что у них все хорошо. Недавно двое детей сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала она.

Девушка обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних, а также в правоохранительные органы. Она отметила, что ей пообещали изъять детей из семьи. По словам сестры, сама она не имеет возможности обеспечивать братьев и сестер. Она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.

Ранее в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

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В Балашихе потушили подожжённый людьми лес
02 мая 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар потушили в четырёх километрах от деревни Русавкино-Романово городского округа Балашиха на территории Салтыковского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«О возгорании сообщили местные жители. Площадь пожара составляла один гектар, но вскоре из-за сильного ветра увеличилась до полутора гектаров. В тушении были задействованы 18 членов лесопожарных формирований, было задействовано 11 единиц техники», — говорится в сообщении.
Пожарным потребовалось семь часов, чтобы потушить пламя. Пожар был низовым. По оценке специалистов, возгорания произошло из-за действия человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы установить виновных в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, для физических лиц установлен штраф в размере от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателю грозит уголовная ответственность и лишение свободы до восьми лет.

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#лесные пожары
#балашиха
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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В Одессе уточнили число погибших в трагедии в 2014 году
Экс-депутат Полищук: в трагедии в Одессе погиб по меньшей мере 51 человек
02 мая 2024, 09:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший депутат городского совета Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Полищук пояснил, что в список жертв не включили троих человек, которые умерли в больницах из-за травм. По данным экс-депутата, из 247 человек, которые обратились за медицинской помощью, 99 были доставлены в медучреждение, 35 находились в тяжелом состоянии.

При этом многие пострадавшие отказались от госпитализации, подчеркнул Полищук. Он подчеркнул, что количество погибших может быть больше, чем 51, так как некоторых не удалось опознать.

Полищук заключил, что когда спецоперация успешно завершится, то он сделает все, чтобы установить точное число погибших.

Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».

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Полицейские выявили в Электростали 26 мигрантов-нелегалов
02 мая 2024, 09:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Рейд по пресечению нелегальной миграции провели полицейские в городском округе Электросталь, в ходе мероприятия было выявлено 26 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мероприятие проводилось в организациях, где работают иностранные граждане. По итогам рейда в отношении 26 человек было составлено 34 протокола об административных нарушениях. Семь протоколов касались нарушения иммиграционных правил, 13 протоколов — незаконного осуществления трудовой деятельности на территории России и 14 протоколов — нарушения режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Каждого нелегального мигранта оштрафовали на пять тысяч, их ждёт выдворение за пределы России.

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#электросталь
#мигранты
#полиция
#рейд
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Россиянина задержали за шпионаж в пользу Украины
ФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в работе на ГУР Украины
02 мая 2024, 06:53

Фото: istock / YakobchukOlena

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в шпионаже и передаче информации военной разведке Украины. Об этом стало известно РИА Новости от представителя регионального главка ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», — сообщил источник.
Собеседник агентства добавил, что задержанный полностью осознавал возможность использования сведений ГУР Украины против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный отправлен под стражу.

До этого жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#задержание
#госизмена
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Появились новые сведенья о количестве погибших при обрушении автотрассы в Китае
Синьхуа: число погибших при обрушении участка автотрассы в Китае выросло до 36
02 мая 2024, 05:58

Фото: istock / PROMT8

Количество погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36. Об этом информирует издание Синьхуа.
Также сообщается, что число обнаруженных под завалами автомобилей возросло до 23

«По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает», — сказано в сообщении агентства.
ЧП произошло 1 мая примерно в 2.10 (21.10 2 мая мск) на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

До этого сообщалось, что под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#китай
#трасса
#авария
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В Краснодарском крае раздались взрывы
Shot: очевидцы сообщили о звуках взрывов в поселке Афипский в Краснодарском крае
02 мая 2024, 05:37

Фото: istock / dzika_mrowka

Над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.
Как рассказали очевидцы, в небе был слышен звук мотора. Они отметили, что первый взрыв прогремел в 3:10 по московскому времени, после чего произошло еще два взрыва.

По предварительной информации, системы ПВО или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские БПЛА, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.

До этого сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку
Суд в США приговорил украинского хакера Васинского к 13 годам тюрьмы
02 мая 2024, 04:40

Фото: istock / Nastco

Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы за преступления, совершаемые в сфере информационных технологий. Об этом информирует американский минюст.
Украинца Ярослава Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. После этого его внесли в санкционный список, а затем экстрадировали в Штаты.

Васинский признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинений в связи с кибервымогательствами, в том числе в составе известной хакерской группировки REvil. Предположительно, жертвой хакера могла стать американская IT-компания Kaseya.

«Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысяч атак с использованием программ-вымогателей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минюст
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