В Москве обнаружили предмет, напоминающий мину «Лепесток»

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
В севере Москве обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Об этом пишет Telegram-канал 360tv.
Отмечается, что предмет был найден около бордюра во дворе жилого дома недалеко от улицы Хачатуряна в районе Отрадное.
В настоящее время место оцеплено, там работают спецслужбы.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве были обнаружены скелетированные останки человека. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет понятно, когда умер этот человек и что стало причиной его смерти. По факту произошедшего проводится проверка.
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В настоящее время место оцеплено, там работают спецслужбы.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве были обнаружены скелетированные останки человека. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет понятно, когда умер этот человек и что стало причиной его смерти. По факту произошедшего проводится проверка.
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Анастасия Чинкова