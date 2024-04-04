ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие

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Украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Отмечается, что монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. В это время ВСУ с дрона сбросили мину.
Двух работников, которые получили ранения, успели перевезти в ближайший подъезд, где к ним приехали медики. Примечательно, что врачи также попали под обстрел противника. По словам Алексеенко, выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Двух работников, которые получили ранения, успели перевезти в ближайший подъезд, где к ним приехали медики. Примечательно, что врачи также попали под обстрел противника. По словам Алексеенко, выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.
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Екатерина Коршунова