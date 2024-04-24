В лесу под Солнечногорском нашли мину времён ВОВ

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу у деревни Терехово городского округа Солнечногорск. Опасный предмет обнаружили лесничие во время патрулирования, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«После дождей земля оголилась, и боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, стал заметен», — говорится в сообщении.Лесничие немедленно сообщили о находке полицейским и спасателям. Прибывшие на место взрывотехники Московской областной противопожарно-спасательной службы установили, что обнаруженный боеприпас — это 81-миллиметровая миномётная мина. Место опасной находки огородили, а затем специалисты, соблюдая все необходимые предосторожности, уничтожили снаряд, уточнили в пресс-службе Мособлпожспаса.
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