В Москве обнаружили скелетированные человеческие останки

Фото: iStock/Tennessee Witney
В лесу у посёлка Кокошкино обнаружили скелетированные останки человека, об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуре.
«В лесном массиве вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, ранее обгоревшие человеческие останки обнаружили неподалёку от посёлка Денисово в Ленинградской области. Фрагменты костей и черепа нашёл местный житель, который сразу же вызвал на место происшествия правоохранителей.
Читайте также:
В Ленобласти охотовед нашел в поле обгоревшие человеческие останки
Археологи обнаружили в Кении останки самых первых людей на планете Земля
Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток
Евгения Парфентьева