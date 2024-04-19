Обгоревшие останки человека обнаружили в поле

Фото: iStock/Nirut Punshiri
Охотовед в Ленинградской области обнаружил в поле обгоревшие останки человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Найденные фрагменты костей и черепа лежали недалеко от жилых домой поселка Денисово. Мужчина сразу вызвал полицию. Сейчас СК РФ выясняет обстоятельства произошедшего и личность человека. Останки отправили на экспертизу.
Ранее труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево Ленинградской области. Бабушка парня обнаружила его мертвым в квартире на Киевском шоссе. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.
Читайте также:
Мумифицированный труп женщины, перемотанный скотчем, нашли на мусорке в Красноярске
В Бразилии в холодильнике нашли труп женщины, зарезанной любовником её дочери
В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой
Дарья Осипова