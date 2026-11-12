В Москве опера вымогали у задержанного больше 26 млн рублей в «битке»
В Москве суд вынес приговоры троим бывшим оперативникам уголовного розыска, вымогавшим 10 биткоинов у задержанного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.
На скамье подсудимых оказались экс-сотрудники ОМВД по району Выхино-Жулебино Михаил Ржевский, Егор Алексанов и Вадим Игнатов. Их признали виновными по статье о вымогательстве. Ржевский получил девять лет лишения свободы и штраф в размере 850 тысяч рублей, Игнатова приговорили к восьми годам, а Алексанова — к семи. Кроме того, последние двое фигурантов получили штрафы в размере 700 тысяч рублей каждый.
Всех троих осужденных лишили специальных званий. Суд запретил им работать в органах власти на 2,5 года.
Как установил суд, в июле 2023-го фигуранты остановили мужчину, надели на него наручники и посадили в служебный автомобиль. Затем, обнаружив в его телефоне криптокошелек, правоохранители под угрозой уголовного преследования заставили его перевести 9,6 биткоина на подконтрольные им кошельки. На тот момент сумма составила 26,2 миллиона рублей.
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