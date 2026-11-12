В Москве опера вымогали у задержанного больше 26 млн рублей в «битке»

12 ноября 2026, 22:28

«Ъ»: В Москве вымогавшим десять биткоинов у задержанного операм дали до 9 лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Москве суд вынес приговоры троим бывшим оперативникам уголовного розыска, вымогавшим 10 биткоинов у задержанного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.