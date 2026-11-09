В Новосибирске мужчины похитили человека и вымогали у него деньги
В Новосибирске суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили представители правоохранительных органов региона, слова которых приводит издание Сiбдепо.
По версии следствия, злоумышленники напали на своего знакомого во дворе жилого дома. Они силой затащили потерпевшего в машину и отвезли на парковку возле гипермаркета, где применили в отношении него насилие и потребовали 110 тысяч рублей.
В дальнейшем, как отмечают правоохранители, фигуранты дела продолжили вымогать у потерпевшего еще полмиллиона рублей, угрожая распространить компрометирующие сведения о нем и его девушке.
Подозреваемых удалось задержать. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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