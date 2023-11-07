В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд

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В Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролёра, когда та попросила его оплатить проезд, кадры происшествия публикует «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на женщину напал 26-летний гражданин Узбекистана.
Женщина подошла к пассажиру, попросив его заплатить за проезд в общественном транспорте. Тогда мужчина разозлился, вскочил и удар её. О характере травм, которые получила, контролёр, ничего не сообщается.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследованием происшествия занимается столичная прокуратура.
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Женщина подошла к пассажиру, попросив его заплатить за проезд в общественном транспорте. Тогда мужчина разозлился, вскочил и удар её. О характере травм, которые получила, контролёр, ничего не сообщается.
Расследованием происшествия занимается столичная прокуратура.
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Евгения Парфентьева