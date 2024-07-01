В Москве пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы — видео

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
О черном дыме от возгорания на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сообщения очевидцев. Уточняется, что полчаса назад люди увидели черное задымление от церкви в Крылатском.
По предварительной информации, горит постройка рядом с храмом. Пламя перешло на деревья. Информация о пострадавших не сообщается. На место выехали спасатели.
Ранее сообщалось о возгорании в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Источник информировал о пожаре в квартире на девятом этаже шестнадцатиэтажки. Очевидцы также говорили о выбегающих из дома людях.
Данных о пострадавших и о том, находился ли кто-то в горящей квартире, не было.
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Ранее сообщалось о возгорании в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Источник информировал о пожаре в квартире на девятом этаже шестнадцатиэтажки. Очевидцы также говорили о выбегающих из дома людях.
Данных о пострадавших и о том, находился ли кто-то в горящей квартире, не было.
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Никита Кротов