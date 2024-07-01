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Ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне хотят скрыть от общественности власти Украины. Об этом в Telegram-канале написал руководитель Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу», — говорится в посте.
По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, переход эпидемии с правого берега оккупированного киевским режимом Днепра на левый практически невозможен, потому что берега между собой не контактируют.
Пророссийские подпольщики и представители назначенной Киевом администрации в Херсоне также заявляли о попытках украинской власти замалчивать о положении дел с холерой во избежание паники.
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Никита Кротов