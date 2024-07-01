Боевик ВСУ рассказал о продаже органов на черном рынке при помощи раненым

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У тяжелораненых боевиков ВСУ могли тайком вырезать органы для последующей продажи на черном рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военные преступники».
«Товарищу после того, как приехали на точку сброса перед выходом на позиции, посекло плечи и брюшную полость (осколками). Когда с ним связывались, у него была зашита не только сторона, где ранение, но и там, где не было ранений тоже были швы», — сказал боевик.
Он добавил, что существовали специальные медицинские команды, которые нелегально оказывали медпомощь. В частности, они могли вырезать почки, либо другие органы.
Ранее военный эксперт рассказал, как истребители F-16 повлияют на ход боевых действий, когда их получат ВСУ.
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