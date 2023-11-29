В Москве предотвращён теракт

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В Москве сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержан мужчина, который планировал взорвать цистерну на одной из железнодорожных станций. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», —говорится в сообщении.
По предварительным данным, 40-летний житель столицы получил задание на совершение террористического акта. За это ему обещали заплатить деньги. Он приехал в один из московских лесопарков в ЮЗАО для того, чтобы забрать детонатор для самодельного взрывного устройства. Где и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области с поличным. Возбуждено уголовное дело.
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