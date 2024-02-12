Подмосковные пожарные потушили два автомобиля

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«О возгорании машины марки «Соболь» в деревне Лашино в дежурную часть сообщили очевидцы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль пылал по всей площади. Прибывшие развернули пожарный рукав и быстро смогли ликвидировать огонь и на машине, и не прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Второй вызов поступил от самого водителя машины. Он сообщил, что возгорание произошло в подкапотном пространстве его «Газели», и что потушить огнь самостоятельно он не смог. Спасатели прибыли на место и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. В ходе инцидента никто не пострадал.
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