В Швеции горит крупнейший в стране парк развлечений

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В результате пожара пострадали 12 человек, среди которых посетители и персонал.
На фотографиях, представленных агентством РИА Новости, видно, что огонь охватил пластмассовые конструкции горок, черный дым клубами поднимается вверх. Пожар уже распространился на довольно большой территории аквапарка.
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