В Москве прохожая спасла пенсионерку с пачкой денег от мошенников

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В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников. Женщина заметила бабушку, которая ожидает такси с большим пакетом в руках и постоянно общается с кем-то по телефону.
Как пишет Telegram-канал Baza, прохожая заметила пенсионерку 19 марта. Женщина сразу же почувствовала неладное, подошла к бабушке и начала с ней разговаривать. Также она вызвала на место полицию.
В участке выяснилось, что бдительная москвичка оказалась права. Мошенники позвонили 79-летней Ларисе Андреевне ещё 3 марта и заставили сказать номер своего СНИЛС. Позже они перезвонили и начали угрожать.
Пенсионерку развели по классической схеме: ей якобы позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что все средства, имеющиеся на счетах, необходимо задекларировать, чтобы её не подозревали в финансировании ВСУ. 5 марта женщина собрала все имеющиеся дома наличные, упаковала в тряпку и пакет и передала неизвестной.
После звонки прекратились, но 19 марта мошенники вновь позвонили и убедили Ларису Андреевну выступить курьером, чтобы вернуть свои деньги. Для этого нужно было приехать по указанному адресу, забрать свёрток и передать его «силовикам». Бабушка согласилась и уже ожидала такси, вызванное ей аферистами. В этот момент её заметила бдительная прохожая.
В итоге пенсионерка отдала мошенникам 1 855 700 рублей, которые она уже вряд ли сможет вернуть.
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В участке выяснилось, что бдительная москвичка оказалась права. Мошенники позвонили 79-летней Ларисе Андреевне ещё 3 марта и заставили сказать номер своего СНИЛС. Позже они перезвонили и начали угрожать.
Пенсионерку развели по классической схеме: ей якобы позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что все средства, имеющиеся на счетах, необходимо задекларировать, чтобы её не подозревали в финансировании ВСУ. 5 марта женщина собрала все имеющиеся дома наличные, упаковала в тряпку и пакет и передала неизвестной.
После звонки прекратились, но 19 марта мошенники вновь позвонили и убедили Ларису Андреевну выступить курьером, чтобы вернуть свои деньги. Для этого нужно было приехать по указанному адресу, забрать свёрток и передать его «силовикам». Бабушка согласилась и уже ожидала такси, вызванное ей аферистами. В этот момент её заметила бдительная прохожая.
В итоге пенсионерка отдала мошенникам 1 855 700 рублей, которые она уже вряд ли сможет вернуть.
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Анастасия Чинкова