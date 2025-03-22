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В Москве прохожая спасла пенсионерку с пачкой денег от мошенников

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников. Женщина заметила бабушку, которая ожидает такси с большим пакетом в руках и постоянно общается с кем-то по телефону.
Как пишет Telegram-канал Baza, прохожая заметила пенсионерку 19 марта. Женщина сразу же почувствовала неладное, подошла к бабушке и начала с ней разговаривать. Также она вызвала на место полицию.

В участке выяснилось, что бдительная москвичка оказалась права. Мошенники позвонили 79-летней Ларисе Андреевне ещё 3 марта и заставили сказать номер своего СНИЛС. Позже они перезвонили и начали угрожать.

Пенсионерку развели по классической схеме: ей якобы позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что все средства, имеющиеся на счетах, необходимо задекларировать, чтобы её не подозревали в финансировании ВСУ. 5 марта женщина собрала все имеющиеся дома наличные, упаковала в тряпку и пакет и передала неизвестной.

После звонки прекратились, но 19 марта мошенники вновь позвонили и убедили Ларису Андреевну выступить курьером, чтобы вернуть свои деньги. Для этого нужно было приехать по указанному адресу, забрать свёрток и передать его «силовикам». Бабушка согласилась и уже ожидала такси, вызванное ей аферистами. В этот момент её заметила бдительная прохожая.

В итоге пенсионерка отдала мошенникам 1 855 700 рублей, которые она уже вряд ли сможет вернуть.

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На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами
22 марта 2025, 17:33

Фото: istockphoto/conejota

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами. Из 35 человек, находившихся в салоне, лишь четверо получили незначительные травмы.
Инцидент произошёл на курортном острове Пхукет, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местный госпиталь для обследования. Они уже покинули лечебное учреждение.

Сообщается, что ДТП произошло на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала, когда автобус вёз туристов из аэропорта в гостиницу. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Машину занесло, после чего она вылетела с трассы, повалила дерево и врезалась в угол стоящего на обочине дома. Тайские правоохранители продолжают изучение места происшествия.

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#рф
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Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук страдала «непонятными истериками»
Друзья искалеченной в Дубае модели Ковальчук указали на её «непонятные истерики»
22 марта 2025, 16:07

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

В деле 20-летней украинской модели, найденной искалеченной в Дубае, появились новые подробности. Знакомые Марии Ковальчук утверждают, что в последнее время она пребывала в нестабильном ментальном состоянии.
Модель прилетела в ОАЭ 15 февраля, а 9 марта на вечеринке познакомилась с двумя мужчинами, представившимися представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила маме, которая в это время находилась в Норвегии, что остаётся ночевать у новых знакомых в районе Аль Барша, на севере Дубая.

Спустя два дня Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, однако на рейс не явилась, решив остаться с мужчинами. Об этом она тоже рассказала маме.

Позже знакомые девушки заявили, что в последнее время у неё были «непонятные истерики». Они убеждены, что состояние вызвано вечеринками с арабскими шейхами, на которых она часто бывала. Мероприятия стали известны в Сети после публикации видео, на которых девушкам отстригают волосы, истязают их и подвергают сексуальному насилию. За такой «марафон» модель могла получать десятки тысяч долларов.

Накануне местная полиция сообщила, что причиной многочисленных травм девушки, находящейся в тяжёлом состоянии в больнице, стало падение с высоты на стройке, куда она якобы проникла в одиночку.

Однако родственники назвали эти заявления фейком. Они подчеркнули, что Ковальчук перенесла четыре операции. По их словам, девушка попала в сексуальное рабство. Этой же версии придерживаются подруги пострадавшей, которые убеждены, что её изнасиловали на вечеринке, жестоко избили и выбросили на обочину дороги.

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*запрещён в РФ
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Попросила о помощи, но потеряла друга: бывшую балерину Мариинского театра кинули на 18 млн руб
Автоперекуп кинул экс-балерину Екатерину Галанову на 18 млн руб
22 марта 2025, 14:37

Екатерина Галанова (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Автоперекуп кинул бывшую балерину Мариинского театра на 18 миллионов рублей, когда та пыталась вывести деньги на французские счета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 52-летняя Екатерина Галанова обратилась за помощью к 47-летнему другу из Москвы. По просьбе женщины он продал её автомобиль за 10 миллионов рублей и положил средства на свой счёт. После этого театральный режиссёр скинула ему ещё восемь миллионов и попросила перевести всю сумму во Францию, где она собиралась делать ремонт в собственной квартире.

По каким-то личным причинам танцовщица не смогла самостоятельно перевести средства, поэтому обратилась к другу, который в итоге кинул её и перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию.

Екатерина Галанова является основателем и руководителем Международного фестиваля балета Dance Open, а также театральным продюсером.

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Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в Рязани
22 марта 2025, 14:28

Фото: iStock/Paha_L

Мужчина заживо сгорел около Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что неизвестный гражданин, возраст которого оценивается в 40-45 лет, скончался до прибытия на место машины скорой помощи. В настоящее время личность погибшего не установлена.

В пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что процессуальная проверка произошедшего уже ведётся.

Накануне сообщалось, что в Барнауле глыба льда упала на голову восьмилетней девочке, возвращавшейся из школы домой.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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Россиянин потоптался по креслу Павла I конца XVIII века в Эрмитаже
Посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу Павла I, мужчину задержали
22 марта 2025, 13:55

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

В Петербурге посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, которое принадлежало императору Павлу I. Как сообщает ТАСС, нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.
Отмечается, что 59-летний мужчина перелез через верёвочное ограждение и сел на старинный экспонат, чтобы сделать селфи. Смотрительница зала сразу же отреагировала на нарушение и потребовала немедленно отойти от тронного кресла. Однако посетитель ответил агрессивно, встав ногами на подножную скамейку трона. После этого работники музея попросили вмешаться сотрудников Росгвардии.

Предварительный осмотр экспоната показал, что мужчина нанёс креслу микроповреждения. Теперь объект будет отправлен на детальную экспертизу.

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