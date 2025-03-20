Мошенники под видом ФСБ запугали местью военных пропавшую в Ачинске девушку

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Мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ через телефон, запугивали пропавшую 15-летнюю девушку из Ачинска местью обманутых военных. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.
Аферисты взломали «Госуслуги» девушки и убедили ее, что та украла 300 тысяч рублей у военных.
«Сотрудник ФСБ» велел девушке снять гостиницу через случайных парней в Назарово, а также с их помощью осуществить денежный перевод. Но из-за возраста девушки так сделать не вышло. Она осталась у ребят, с которыми заговорила. Вернуться в Ачинск боялась, так как продолжала верить в ложь про месть военных.
19 марта «Радио 1» писало о том, что 15-летняя девушка ушла из дома и пропала, а через два часа отец получил видео с требованием 500 тысяч рублей за ее освобождение. Полиция нашла ее в квартире в Назарово, задействовав около 200 сотрудников. Прокуратура возбудила дело о похищении несовершеннолетней.
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«Она поверила и испугалась, думала, ее ищут. Звонил якобы сотрудник ФСБ по видеосвязи, с которым она была на телефоне до поздней ночи. Он заказывал и оплачивал ей такси, пересылал угрозы, она боялась, поэтому все делала. Мошенник сделал ей новую электронную симку, с помощью которой они общались», — сообщили в прокуратуре.
Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
«Сотрудник ФСБ» велел девушке снять гостиницу через случайных парней в Назарово, а также с их помощью осуществить денежный перевод. Но из-за возраста девушки так сделать не вышло. Она осталась у ребят, с которыми заговорила. Вернуться в Ачинск боялась, так как продолжала верить в ложь про месть военных.
19 марта «Радио 1» писало о том, что 15-летняя девушка ушла из дома и пропала, а через два часа отец получил видео с требованием 500 тысяч рублей за ее освобождение. Полиция нашла ее в квартире в Назарово, задействовав около 200 сотрудников. Прокуратура возбудила дело о похищении несовершеннолетней.
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Мария Моисеева