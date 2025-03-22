Попросила о помощи, но потеряла друга: бывшую балерину Мариинского театра кинули на 18 млн руб

Екатерина Галанова (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Автоперекуп кинул бывшую балерину Мариинского театра на 18 миллионов рублей, когда та пыталась вывести деньги на французские счета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 52-летняя Екатерина Галанова обратилась за помощью к 47-летнему другу из Москвы. По просьбе женщины он продал её автомобиль за 10 миллионов рублей и положил средства на свой счёт. После этого театральный режиссёр скинула ему ещё восемь миллионов и попросила перевести всю сумму во Францию, где она собиралась делать ремонт в собственной квартире.
По каким-то личным причинам танцовщица не смогла самостоятельно перевести средства, поэтому обратилась к другу, который в итоге кинул её и перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию.
Екатерина Галанова является основателем и руководителем Международного фестиваля балета Dance Open, а также театральным продюсером.
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По каким-то личным причинам танцовщица не смогла самостоятельно перевести средства, поэтому обратилась к другу, который в итоге кинул её и перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию.
Екатерина Галанова является основателем и руководителем Международного фестиваля балета Dance Open, а также театральным продюсером.
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Анастасия Чинкова