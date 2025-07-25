На юге Москвы горит многоэтажка
На юге Москвы на Загородном шоссе произошел крупный пожар в многоэтажном доме. Пожар вспыхнул на балконе 11 этажа, сообщает телеграм-канал 112.
Существует угроза распространения огня на соседние квартиры, поскольку пламя может перекинуться по балконам. Пожарные пока не могут попасть в жилище — дверь не открывают жильцы. Ведется эвакуация жителей дома.
В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. Специалисты работают над ликвидацией пожара.
Напомним, спасатели обнаружили четвертого погибшего в разрушенном доме в Саратове.
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