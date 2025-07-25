В Подмосковье задержан мигрант, напавший на подростков и забравший их имущество
В Дмитровском отделе полиции 24 июля поступило заявление от местной жительницы о нападении на ее сына. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Рогачевской, где между группой молодых людей и несовершеннолетними возник конфликт.
В ходе разногласия один из участников нанес телесные повреждения двум подросткам. Также злоумышленник потребовал у пострадавших показать содержимое их сумок и вывернуть карманы, после чего похитил у них мобильный телефон, деньги в размере 1000 рублей и личные вещи.
По информации издания «Новости Московской области», полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который незаконно находился на территории РФ.
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