В Подмосковье задержан мигрант, напавший на подростков и забравший их имущество

25 июля 2025, 10:56

Фото: iStock / shironosov

В Дмитровском отделе полиции 24 июля поступило заявление от местной жительницы о нападении на ее сына. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Рогачевской, где между группой молодых людей и несовершеннолетними возник конфликт.