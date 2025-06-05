В Москве росгвардейцы задержали женщину, разыскиваемую за мошенничество
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Восточном административном округе (ВАО) города Москвы росгвардейцы задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
Во время патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация, что на улице Металлургов была замечена женщина, которая имеет сходство с разыскиваемой. Правоохранители прибыли по адресу, опросили жильцов дома и выяснили, где находится возможная фигурантка. Оказалось, ее объявили в розыск за мошенничество в другой республике.
По данным ведомства, нарушительницу нашли и поймали, а после доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
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