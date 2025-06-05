В Мострансавто повысили выплаты по программе «Приведи друга»

05 июня 2025, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сумму единовременной выплаты по программе Мострансавто «Приведи друга» в июне увеличили до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Выплата по программе «Приведи друга» положена сотруднику Мострансавто, если благодаря ему в компанию устроился водитель или слесарь. Деньги начисляются после того, как кандидат отработал трёхмесячный испытательный срок», — говорится в сообщении.