В Мострансавто повысили выплаты по программе «Приведи друга»
Сумму единовременной выплаты по программе Мострансавто «Приведи друга» в июне увеличили до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Выплата по программе «Приведи друга» положена сотруднику Мострансавто, если благодаря ему в компанию устроился водитель или слесарь. Деньги начисляются после того, как кандидат отработал трёхмесячный испытательный срок», — говорится в сообщении.В настоящее время в Мострансавто работают 10 тысяч 440 водителей автобусов. Иногородним компания предоставляет бесплатное проживание в общежитии или компенсацию на аренду жилья в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, при устройстве на работу водитель получает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.