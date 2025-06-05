В Подмосковье 15 июня проведут день йоги
День йоги состоится на стадионе Зареченской школы в Одинцовском округа в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Гостей мероприятия, приуроченного к XI международному дню йоги, ждут различные мастер-классы, занятия и тренировки: Power Yoga под звуки ханг-драма, медитация под перкуссию, тибетские чаши и гонги, а также концерт этнической музыки и розыгрыш призов», — говорится в сообщении.Участие в мастер-классе по йоге бесплатное, но потребуется предварительная регистрация. Заявки принимаются по телефону: +7 (905)584-20-03. С собой на занятие нужно будет взять коврик для йоги, головной убор, солнцезащитные средства и воду.
Мероприятие начнётся в 17:00. Адрес: Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Заречье, улица Берёзовая, дом №1А. При неблагоприятных погодный условиях мероприятие состоится по адресу: улица Лучистая, дом №1А.