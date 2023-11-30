В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

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200 человек эвакуировали из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении из-за утечки брома. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что инцидент произошел, предположительно, из-за разбитой колбы с бромом. Специалисты обработали место происшествия, никто не пострадал.
Напомним, бром является веществом с высокой токсичностью. При отравлении парами брома пострадавших необходимо немедленно вывести на свежий воздух.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих в результате случайной детонации снаряда. Обстоятельства трагедии расследует главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.
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Екатерина Коршунова