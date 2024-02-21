Shot: Третьеклассник стал задыхаться и умер на уроке в московской школе

Фото: istock / burcu saritas
В московской школе ученик третьего класса стал задыхаться и умер на уроке английского языка. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, трагедия произошла в физико-математической школе № 2107 на проспекте Мира. Девятилетний мальчик резко почувствовал себя плохо, начал тяжело дышать и потерял сознание.
Педагоги вызвали скорую помощь и позвали школьную медсестру, которая пыталась привести ребёнка в чувство. Прибывшие медики также пытались реанимировать ребенка, но только констатировали смерть. Причины смерти школьника сейчас устанавливаются.
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Алина Юрчак