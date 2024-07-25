В Москве задержали главу Военно-строительной компании Минобороны Белкова

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В Москве задержали главу Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).
Отмечается, что 46-летнего Белова вызвали в Главное следственное управление МВД России по городу Москве. В четверг следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения.
Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Он был причастен к закупке томографа по завышенной цене (121 миллион рублей).
При этом претензии следователей не затрагивают нынешнее место работы мужчины. Обвинение связано с периодом, когда он возглавлял ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».
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Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Он был причастен к закупке томографа по завышенной цене (121 миллион рублей).
При этом претензии следователей не затрагивают нынешнее место работы мужчины. Обвинение связано с периодом, когда он возглавлял ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».
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Анастасия Чинкова