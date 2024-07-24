Экс-замглавы МО Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, назвал свои действия не криминалом, а частью гражданско-правовых отношений. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Иванов не признаёт свою вину, а также заявляет, что в его действиях отсутствует состав преступления.
Также он указал на незаконность своего задержания, которое, по его словам, производилось при отсутствии одного из защитников. Также Иванов утверждает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку он, несмотря на то, что является гражданским служащим, всё же замещал должность замминистра обороны РФ.
Ранее Иванов попросил Басманный районный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с тюремным заключением, поскольку он участвовал в СВО и имеет госнаграды, а также против него несколькими странами введены санкции.
Читайте также:
В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС
Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий
Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
Также он указал на незаконность своего задержания, которое, по его словам, производилось при отсутствии одного из защитников. Также Иванов утверждает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку он, несмотря на то, что является гражданским служащим, всё же замещал должность замминистра обороны РФ.
Ранее Иванов попросил Басманный районный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с тюремным заключением, поскольку он участвовал в СВО и имеет госнаграды, а также против него несколькими странами введены санкции.
Читайте также:
В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС
Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий
Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
Анастасия Чинкова