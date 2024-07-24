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Экс-замглавы МО Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями»

Экс-замглавы МО Иванов счёл свои действия гражданско-правовыми отношениями
24 июля 2024, 03:36
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, назвал свои действия не криминалом, а частью гражданско-правовых отношений. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Иванов не признаёт свою вину, а также заявляет, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Также он указал на незаконность своего задержания, которое, по его словам, производилось при отсутствии одного из защитников. Также Иванов утверждает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку он, несмотря на то, что является гражданским служащим, всё же замещал должность замминистра обороны РФ.



Ранее Иванов попросил Басманный районный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с тюремным заключением, поскольку он участвовал в СВО и имеет госнаграды, а также против него несколькими странами введены санкции.

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#минобороны рф
#тимур иванов
#задержание
#взятка
Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жильё банкрота
24 июля 2024, 04:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.
Благодаря документу будут обеспечены правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой.

Изменения будут внесены в закон о несостоятельности (банкротстве).

Принятый закон позволяет арбитражному суду утверждать отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не распространится на единственное жильё банкрота, взятое в ипотеку, и на земельный участок, на котором оно размещается.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

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#госдума
#закон
#банкротство
#ипотека
#жильё
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В Йеллоустоуне произошло мощнейшее извержение – видео
Fox: мощнейшее извержение гейзера произошло в парке Йеллоустоун
24 июля 2024, 03:48

Фото: iStock/Riishede

В национальном парке Йеллоустоун в США произошло мощнейшее извержение гейзера. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что в результате геотермального взрыва, который повредил пешеходную дорожку, пришлось закрыть зону происшествия.


Посетители публикуют в соцсетях видео, на которых виден огромный водяной столб, вырывающийся из-под земли.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее произошло мощнейшее извержение вулкана в Исландии. В регионе происшествия был введён режим ЧС. Поскольку извержение было трещинного типа, негативных последствий планетарного масштаба ожидать не следует.

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#город
#происшествия
#информация
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МВД оценило идею создания электросамокатной полиции
В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции
24 июля 2024, 03:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

В МВД назвали нецелесообразным создание электросамокатной полиции – отдельного подразделения, которое бы контролировало соблюдение ПДД передвигающимися на самокатах гражданами. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что реализация данного предложения бессмысленна, поскольку для контроля соблюдения ПДД уже имеется Госавтоинспекция (ГАИ).

К тому же, в МВД указали на недостаток личного состава и ограниченность лимитов бюджетных обязательств.

Ранее с предложением создать электросамокатную полицию выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его задумке, данное подразделение штрафовало бы самокатчиков за опасное вождение, превышение допустимой скорости, езду в нетрезвом состоянии, игнорирование сигналов светофоров и разметки, а также беспорядочную парковку транспортных средств.

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#мвд
#электросамокат
#полиция
#штрафы
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Мосгорсуд отменил приговор объявленному в розыск режиссёру Вырыпаеву
Мосгорсуд отменил приговор режиссёру Вырыпаеву, осуждённому за фейки о ВС РФ
24 июля 2024, 02:48

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд отменил заочный приговор по делу о фейках об ВС РФ в отношении режиссёра Ивана Вырыпаева. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что приговор был отменён и направлен в Басманный районный суд для повторного рассмотрения.

По данным источника агентства, решение было принято Мосгорсудом из-за нарушений, возникших при рассмотрении дела районным судом.

В декабре этого года Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет.

По версии следствия, режиссёр с марта по декабрь 2022 года в интернете распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее он был объявлен в международный розыск.

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Стало известно, как будет делиться Wildberries при разводе Бакальчуков
РБК: Бакальчук сообщил о разделе Wildberries «50 на 50» после развода с Татьяной
24 июля 2024, 02:36

Фото: iStock/Rawf8

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, как, предположительно, будет происходить раздел компании при его разводе с женой Татьяной.
В беседе с РБК он высказался о разделе компании в случае развода, подчеркнув, что всё имущество будет поделено пополам.

Он добавил, что у них нет брачного контракта, поэтому всё будет поделено 50/50.

Ранее Бакальчук заявил, что всё ещё надеется на сохранение семьи после заявления жены о начале бракоразводного процесса. Татьяна, в свою очередь, опровергла информацию о рейдерском захвате компании, указав на предстоящий развод.

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#компании
#развод
#бизнес
#имущество
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Госдума приняла закон о создании спецусловий для обучения детей-инвалидов
23 июля 2024, 23:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, обязывающий образовательные организации создавать специальные условия для получения образования ученикам с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечается, что теперь образовательные учреждения также должны предоставлять таким ученикам специальные учебники, дидактические материалы, переводчики русского жестового языка.

Кроме того, законом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». В Госдуме назвали прежний термин некорректным и заведомо ограничивающим возможности детей-инвалидов в успешной социализации.

Также на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предлагается создать педагогические комиссии для своевременного выявления детей с особенностями развития.

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#госдума
#закон
#инвалиды
#обучение
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Подмосковные ветеринары перечислили опасные для кошек и собак растения
23 июля 2024, 22:56

Фото: iStock / Nataba

Владельцам кошек и собак нужно внимательно выбирать растения для дачного участка. Некоторые из них являются ядовитыми для животных, предупредили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В случае попадания в рот и желудочно-кишечный тракт питомца ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем могут развиться серьёзные токсические кишечные и системные расстройства. Также не стоит разрешать доступ к гортензиям, сирени и ландышам – ягоды последних особенно ядовиты. Среди запрещённых для животных растений - первоцветы и цикламены. Они содержат вещество, вызывающее ожог слизистой. А азалии могут привести к нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», – отметили в министерстве.
Признаки отравления животных – рвота, диарея, обильное слюноотделение, учащённое дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

Узнать, где она находится, можно по телефону: 7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#животные
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#безопасность
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#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные ветеринары рассказали, как часто нужно водить питомца на осмотр
23 июля 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Чтобы обеспечить здоровье и благополучие питомцев, рекомендуется вакцинировать их раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода со ссылкой на рекомендации подмосковных ветеринаров.
«Также важны регулярные профилактические осмотры, которые рекомендуется проводить раз в три месяца. Такие визиты помогают поддерживать физическое состояние питомца в хорошей форме, своевременно выявлять и устранять заболевания», – уточнили в ведомстве.
К посещению ветеринара животное нужно готовить. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка медицинской истории помогут сделать визит комфортным как для питомца, так и для владельца.

В министерстве посоветовали не стесняться обращаться к ветеринару за советами и рекомендациями, поскольку только совместными усилиями можно обеспечить животному долгую и счастливую жизнь.

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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#питомцы
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries
Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата»
23 июля 2024, 22:32

Фото: istock / Stanislav Okulov

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов пообещал разобраться в инциденте с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!», — написал он в Телеграм-канале.
Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Телеграм-канале запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами WB, используя юридические махинации.

Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним. Подробнее о ситуации с Wildberries — в материале «Радио 1».

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