В Москве задержали мужчину, убившего пенсионера в Кусковском лесопарке

Фото: iStock/Rawf8
В Москве задержали мужчину, который убил пенсионера ударом ножа в сердце в Кусковском лесопарке. Об этом сообщает столичный СК.
«Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории Кусковского лесопарка», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что убийцей является местный житель 1960 года рождения. Его зовут Александр Штольц. В ближайшее время планируется проведение следственных действий.
По данным Telegram-канала «112», мужчина явился в полицию самостоятельно и признался в совершении преступления.
Во вторник, 4 июня, вечером в парке на востоке Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Выяснилось, что в момент убийства рядом с мужчиной были две его внучки. Девочки не пострадали.
Читайте также:
Громкое убийство в Москве: что известно о киллере, каковы были его мотивы
Бездействие полиции, скандалы со звёздами и преследование: Что известно об убитом Еговцеве
Заказное убийство: Раненый пытался сбежать, но упал, и киллер добил его выстрелом в голову
Элина Позднякова