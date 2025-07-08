В Москве задержали преподавателя музшколы по обвинению в педофилии

08 июля 2025, 12:17

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Преподавателя детской музыкальной школы из Москвы задержали по делу о педофилии. Об этом сообщает «Осторожно, новости». По словам потерпевшей, он увез ее вместо репетиции в гостиницу и надругался над ней.