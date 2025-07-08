В Москве задержали преподавателя музшколы по обвинению в педофилии
Преподавателя детской музыкальной школы из Москвы задержали по делу о педофилии. Об этом сообщает «Осторожно, новости». По словам потерпевшей, он увез ее вместо репетиции в гостиницу и надругался над ней.
Три года назад преподаватель игры на кларнете строгинской музыкальной школы имени Докшицера повез 15-летнюю девочку якобы на занятия в репетиторий, но вместо этого отправил ее в гостиницу, где совершил с ней половой акт.
В декабре 2024 года родители обратились в полицию. 2 июля его отправили под домашний арест по делу о половом сношении с несовершеннолетней (ч.1 ст. 134 УК).
Читайте также: