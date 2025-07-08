Самолёт Ан-2 выкатился за пределы взлётной полосы на Камчатке
Ан-2 выкатился за взлётную полосу на Камчатке при посадке, никто не пострадал
Самолёт Ан-2, следовавший по маршруту аэропорт Мильково — посадочная площадка Озерновское, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Инцидент произошёл 8 июля в 13:20, во время посадки воздушного судна, сообщают в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На борту самолёта находились семь человек, пострадавших нет. Само судно было повреждено.
Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проводит проверку исполнения требований закона о безопасности полётов.
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