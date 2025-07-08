Самолёт Ан-2 выкатился за пределы взлётной полосы на Камчатке

08 июля 2025, 11:54

Ан-2 выкатился за взлётную полосу на Камчатке при посадке, никто не пострадал

Фото: iStock/pfongabe33

Самолёт Ан-2, следовавший по маршруту аэропорт Мильково — посадочная площадка Озерновское, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Инцидент произошёл 8 июля в 13:20, во время посадки воздушного судна, сообщают в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.