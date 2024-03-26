В Москве задержали замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

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В Москве задержали заместителя руководителя ФТС России генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «112».
Издание поясняет, что Ягодкину подозревают сразу в нескольких коррупционных преступлениях, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
Генерал-полковника задержали сразу по окончании заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, где Ягодкина является председателем. В её кабинете сразу провели обыск, после чего отправили в СК РФ на допрос.
Согласно сообщению, Ягодкина стала важной фигурой в российской таможне, и третьей женщиной в истории российских силовых структур, которая имеет звание генерал-полковник.
26 марта представители ФСБ также задержали участников преступной группы из числа руководителей Минэкономразвития, которые осуществляли рейдерские захваты в Ставропольском крае.
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Генерал-полковника задержали сразу по окончании заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, где Ягодкина является председателем. В её кабинете сразу провели обыск, после чего отправили в СК РФ на допрос.
26 марта представители ФСБ также задержали участников преступной группы из числа руководителей Минэкономразвития, которые осуществляли рейдерские захваты в Ставропольском крае.
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Элина Позднякова