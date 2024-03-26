В Москве задержали замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

В аварийно-спасательных работах в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.