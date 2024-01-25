Экс-губернатора Пензенской области посадили на 12 лет за взятки

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«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - гласит приговор.
При этом гособвинитель запрашивал 13 лет лишения свободы для Белозерцева и 12 лет для Шпигеля.
19 января стало известно, что Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца за взятку в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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