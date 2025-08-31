Достижения.рф

В Москве женщина пыталась убить новорожденного ребенка

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.



По данным следствия, в квартире на улице Теплый Стан в Москве женщина родила мальчика и попыталась скрыть его, оставив в унитазе. Однако ее преступный замысел не был реализован, так как соседка, проживающая вместе с ней, вызвала скорую помощь, и ребенок был оперативно доставлен в больницу.

Подозреваемую также госпитализировали в одну из городских клиник. Следователи начнут допрос злоумышленницы после получения разрешения от врачей. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Екатерина Коршунова

